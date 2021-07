Yerry Mina le respondió a Messi después de las burlas en Copa América: “La vida da vueltas, da revanchas”

La Copa América finalizó y Argentina logró levantar un nuevo trofeo en su historia. En el camino al título la selección albiceleste dejó a grandes selecciones fuera del torneo. La fase que generó más polémica fue ante Colombia. Los insultos de “Dibú” Martínez, pero en especial los gestos retadores de Lionel Messi sobre su ex compañeroYerry Mina, dieron de qué hablar. Luego de unas semanas el colombiano habló de su incidente con “La Pulga”.

“Lo que pasó con Leo es algo que puede suceder en cualquier momento, es el fútbol. La vida da vueltas, da revanchas, pero estoy tranquilo porque sé que Leo es una gran persona”, expresó el futbolista cafetero en unas declaraciones expuestas por Marca.

Lionel Messi heckling abuse at Yerry Mina about dancing after he missed his penalty last night. 😂😂😂

Got a lot of time for sh*thouse Messi.

