Murió a los 18 años joven con la enfermedad de “Benjamin Button”: “Tienes que dejarme ir”, dijo a su madre

Una adolescente con la extraña enfermedad de “Benjamin Button”, murió a pocas semanas de cumplir 18 años, aunque su cuerpo era el de una persona de 144 años.

La británica Ashanti Smith de la localidad de West Sussex, murió el sábado 17 de julio después de sufrir una dura situación de envejecimiento prematuro que lleva por nombre clínico “Síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford”.

La enfermedad causó que Ashanti cumpliera ocho años por cada uno de su vida.

