Obligarán a vacunarse a empleados de hospitales de Nueva York: aún 30% no lo ha hecho, mientras avanza la muy contagiosa variante delta COVID

Todos los empleados de los hospitales administrados por la ciudad deberán vacunarse anti COVID-19 o enfrentarán rigurosos requisitos de pruebas semanales, adelantó ayer el vocero de la alcaldía, Bill Neidhardt.

El alcalde Bill de Blasio hará el anuncio formalmente hoy, según el vocero. El mandato incluirá a todos los empleados de NYC Health + Hospitals y aquellos que trabajan en clínicas públicas en el Departamento de Salud e Higiene Mental, además de otras instalaciones adicionales.

Neidhardt dijo que los empleados que no estén vacunados contra COVID-19 deberán “someterse a pruebas semanales COVID-19”. Es probable que la orden entre en vigor a principios de agosto. Actualmente, sólo alrededor del 70% de los 30,000 trabajadores en los centros de salud de la ciudad están completamente vacunados, acotó Pix11.

Medidas similares se han estado anunciando en otros puntos del país, con autoridades frustradas por la renuncia de muchos a vacunarse, mientras avanza la variable delta del coronavirus, altamente contagiosa.

Muchas facultades y universidades ya están requiriendo que los estudiantes y profesores presenten un comprobante de vacunación, y otras lo harán cuando comiencen las clases. Por ejemplo, en Kean University (NJ), sin la prueba de vacunación los alumnos “serán dados de baja de sus clases” desde agosto, advirtió Karen Smith, vicepresidenta de relaciones universitarias.

Con la llegada de varias opciones de vacunas COVID-19, los casos disminuyeron drásticamente en Nueva York y en todo el país. Pero la variante delta altamente contagiosa está revirtiendo esa tendencia, sobre todo para las personas no vacunadas, dicen los expertos.

A medida que los casos de COVID-19 aumentan lentamente en el área, el concejal Mark Levine, presidente del Comité de Salud del Ayuntamiento de NYC, destacó que la variante delta se ha convertido en la cepa dominante del virus, y ya representa el 69% de los casos nuevos en la ciudad, frente a 44% de la semana anterior. A nivel nacional la cifra es mucho peor, con 83% de los casos en la actualidad, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Sin embargo, el alcalde De Blasio ha insistido en que no tiene planes de reimponer el mandato de usar mascarilla como ya lo hizo Los Ángeles la semana pasada, pero eso siempre podría cambiar según los reportes de salud.

