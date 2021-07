Crearán miles de empleos para frenar la violencia entre jóvenes en riesgo en Nueva York

Más de 1,750 empleos para jóvenes en riesgo en El Bronx (NYC) y una inversión de $16 millones de dólares para financiar programas de capacitación y colocación laboral en 20 ciudades de Nueva York para combatir la violencia armada, anunció ayer el gobernador Andrew Cuomo.

La medida se produjo dos semanas después de que Cuomo declarara que la violencia con armas de fuego era una crisis de salud pública en Nueva York, llamándola “la nueva pandemia”.

En El Bronx -el condado tradicionalmente más pobre de NYC- la gobernación proporcionará fondos para crear 881 trabajos de verano para jóvenes de entre 15 y 24 años buscando mantenerlos empleados hasta el comienzo del año escolar en el otoño.

El estado también se asociará con el “Consortium for Worker Education” para brindar capacitación laboral y colocación en trabajos a largo plazo para 874 jóvenes que no asisten a la escuela y viven en El Bronx, acotó Fox News.

El plan incluye más de 200 actividades en el Parque Estatal Roberto Clemente y otros similares en toda la ciudad, la contratación de nuevos interventores de violencia para trabajar en programas comunitarios y la asistencia para el apoyo de salud mental, tratamiento por abuso de sustancias y ayuda en crisis familiares.

En el resto del estado, la iniciativa de $16 millones de millones hará que el Departamento de Trabajo (DOL) se asocie con las juntas locales de desarrollo de la fuerza laboral para brindar capacitación, acreditación y servicios de colocación profesional para conectar a los jóvenes en riesgo con trabajos permanentes bien pagados. Serán elegibles los desempleados, subempleados y no escolarizados de entre 18 y 24 años en áreas de ciudades afectadas por la violencia armada.

“Sabemos que simplemente decirle a los niños que bajen el arma no funciona, tenemos que darles una alternativa”, comentó el gobernador Cuomo. “Este nuevo financiamiento, para capacitación laboral y oportunidades de colocación profesional estables y bien pagadas para nuestros jóvenes más vulnerables en todo el estado de Nueva York, hace precisamente eso. Es una inversión en nuestra economía, en nuestra recuperación y en nuestra seguridad. Y es un faro de esperanza para una generación que con demasiada frecuencia se siente privada de ella”.

