Niño con autismo murió ahogado en playa de Nueva York

Un niño autista de 4 años se ahogó en una playa de Staten Island (NYC) después de alejarse durante una reunión familiar el martes por la noche, dijeron fuentes policiales.

El niño, residente de ese mismo condado, había desaparecido de una zona para hacer BBQ en Lincoln Avenue y Father Capodanno Boulevard en Midland Beach a las 9:30 p.m. del martes, dijeron las autoridades.

Su madre reportó su desaparición y los agentes que respondieron lo encontraron en el agua a 15 pies de la orilla, flotando boca abajo. Fue llevado al Hospital de la Universidad de Staten Island, donde más tarde lo declararon muerto.

Su muerte no fue considerada criminal, según fuentes policiales. Un miembro de la Unidad de Servicios de Emergencia de NYPD que saltó al agua en un intento por rescatar al niño fue trasladado al mismo hospital como medida de precaución, pero fue reportado ileso, según New York Post.

Hace dos semanas, durante un paseo familiar, una niña de 9 años también murió ahogada en un lago de Staten Island donde está prohibido nadar.

4-year-old boy with autism drowns on Staten Island beach https://t.co/YGblDPgibF Another heart wrenching headline. Wandering (elopement), autism and water combine again. Absolute research priority topic. RIP.

