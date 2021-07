Texas empieza a detener indocumentados que recién cruzan la frontera como parte del plan de seguridad del estado

LOS ÁNGELES – Texas ha comenzado oficialmente a detener migrantes que recién cruzaron la frontera como parte del plan de seguridad fronteriza del gobernador Greg Abbott, que este viernes dijo que su estado no tenderá la “alfombra roja” para los indocumentados.

“Texas no extenderá la alfombra roja como la Administración (del presidente Joe) Biden”, dijo el gobernador republicano en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Añadió que los “inmigrantes ilegales atrapados traspasando (la frontera) a Texas serán arrestados y enviados a la cárcel. No más atrapar y liberar”.

El mensaje estaba acompañado con su intervención en Fox News sobre la puesta en marcha de su plan de arrestar a inmigrantes que cruzan la frontera por infracciones estatales como allanamiento de morada.

El gobernador subrayó en la entrevista que está poniendo fin en Texas a la política conocida como “catch & release”, que permite a las autoridades liberar dentro de Estados Unidos a inmigrantes que violaron las leyes migratorias.

Texas is not rolling out the red carpet like the Biden Administration.

Illegal migrants caught trespassing into Texas will be arrested & sent to jail.

No more catch & release. pic.twitter.com/ZbTAz3mRAC

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 23, 2021