Joven repartidor hispano murió al chocar con camión de basura en Brooklyn, Nueva York

Federico Zaput Palax, joven nativo de Guatemala de 27 años, murió mientras trabajaba repartiendo comida en una scooter, en Nueva York.

El jueves muy temprano, alrededor de las 6:30 a.m., Zaput se dirigía hacia el este por Caton Ave. en el vecindario Kensington, y cuando intentó esquivar un vehículo estacionado en doble fila chocó fatalmente con un camión de basura que viajaba en la misma dirección, cerca de E. 7th St, dijeron las autoridades.

Tanto Zaput Palax como el conductor del camión de 42 años estaban tratando de sortear al vehículo estacionado en doble fila cuando el scooter chocó contra el camión, según NYPD. El joven sufrió una lesión masiva en la cabeza y murió en el lugar, según Daily News. Nadie más resultó herido en el accidente y el conductor del camión permaneció en la escena, pero no se presentaron cargos al momento.

Zaput había vivido los últimos siete años en NYC, a donde emigró siendo muy joven. “Con los $7 dólares que ganaba por hora no sólo sobrevivía en Nueva York sino que también se las arreglaba para enviar ayuda a sus tres hijos y esposa en Guatemala“, reseñó NY1 Noticias, citando a su hermano menor, quien igualmente trabaja como repartidor en la ciudad.

Alfonso Zaput Palax creó una página en GoFundMe en honor a su hermano, quien trabajaba para el restaurante Dao Palate. Agregó que aunque vivían en el mismo apartamento, poco podían verse debido a los largos horarios de trabajo. “Con lágrimas en sus ojos”, comentó que no recordaba cuándo había sido su última interacción con él.

El grupo de repartidores “Los Deliveristas Unidos” organizó una vigilia en su memoria en el lugar del accidente. Denunciaron que esa zona “Es bien transitada, es bien complicada y hay mucho tráfico de camiones de alto peso que están corriendo todo el día… ya de por sí hubo otra fatalidad de un niño hace poco en esa misma área. La prioridad ahora mismo (…) es comenzar ese proceso de investigación de qué pasó” y trasladar el cuerpo a Guatemala, comentó Hidalyn Colón.

La organización “Workers Justice” que apoya el trabajo de los repartidores, colocó ayer varios mensajes en Twitter sobre el deceso de Zaput Palax y participó en la vigilia en la escena del accidente: “Otra muerte en nuestra familia de trabajadores de reparto. ¡Necesitamos calles más seguras y mejores condiciones de trabajo AHORA!”.

2021 ha sido un año nefasto en el asfalto: un récord de 124 personas fallecieron en el tráfico de NYC del 1 de enero al el 30 de junio: 64 peatones, 52 ocupantes de autos y 8 ciclistas, destacó New York Post citando un informe local del grupo activista “Transportation Alternatives”.

El primer semestre de 2021 ha sido el más mortal en el asfalto y aceras desde que el alcalde Bill de Blasio asumió el cargo en 2014, a pesar de su promesa de reducir las muertes por accidentes de tránsito con su programa “Visión Cero” (Vision Zero) para hacer una urbe “más segura para los caminantes”.

"Both Zaput Palax and the 42-year-old dump truck driver were trying to get around a double-parked vehicle when the scooter hit the truck, cops said."

#LosDeliveristasUnidos / @workersjusticep honoring the life of Federico Zaput Palax, a Brooklyn delivery worker that was killed in the streets of Kensington. This was an express of pain & loss. Donate to his family’s fund: https://t.co/j1VecIN89o @bradlander @ShahanaFromBK https://t.co/lSArHeyLXM pic.twitter.com/XLdMAsFMZ9

— Workers Justice ✊🏾 (@workersjusticep) July 23, 2021