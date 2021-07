ICE mantiene arresto de inmigrantes indocumentados por faltas menores

Aunque la semana pasada registró una reducción mínima en arrestos de inmigrantes indocumentados, los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han ido aumentando la detención de no-ciudadanos por delitos menores, incluso cuando el gobierno del presidente Joe Biden afirma que sus prioridades de capturas han cambiado.

El programa Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) ha mantenido actualizadas las estadísticas de cómo opera el sistema migratorio, tanto en arrestos, como en los tribunales y confirmó que las acciones contra indocumentados continúan siendo por faltas consideradas menores.

Se indicó que 26,771 arrestos, el 79.4 por ciento son de personas sin antecedentes penales, es decir 21,254.

“(Están) en detención de ICE (y) no tienen antecedentes penales, según los datos publicados el 22 de julio de 2021”, indica TRAC. “Muchos más tienen sólo delitos menores, incluidas las infracciones de tránsito”.

El programa de rastreo estadístico, que opera en la Universidad de Syracuse, explica cómo funciona el sistema migratorio y cómo cada área aborda distintos casos, incluso los que están en cortes migratorias, los cuales considera como “casos de deportación”, sin importar si son petición de asilo.

