Un asesino latino entre los más buscados de todo Massachusetts

La policía de Massachusetts ha agregado a un latino a la lista de los más buscados en ese estado, por los delitos de asesinato y violaciones a la ley de armas.

Jeffrey Beltré Rojas, de 27 años, ingresó a esa lista el lunes tras un incidente ocurrido el 9 de julio de 2020 en Worcester en que Luis Tiro Romero resultó con múltiples heridas.

NEW MSP MOST WANTED FUGITIVE:

Jeffrey Beltre-Rojas wanted for MURDER for fatal July 9 2020 shooting in Worcester.

