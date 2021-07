Padre de familia murió arrollado por auto Tesla al cambiar un neumático en autopista de Queens, Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un padre de familia de 52 años identificado como Jean Louis murió trágicamente tras ser arrollado por un auto Tesla mientras reparaba una llanta pinchada la madrugada de ayer en Queens (NYC).

Louis, residente de Cambria Heights, estaba trabajando en su neumático en el arcén izquierdo de la autopista Long Island Expressway en dirección oeste, cerca de la salida de College Point Boulevard, alrededor de las 12:10 a.m. de ayer, cuando otro auto que paseaba lo golpeó.

Fue trasladado de urgencia al hospital NewYork-Presbyterian Queens, donde lo declararon muerto. El conductor no identificado del Tesla permaneció en escena. No hubo arrestos inmediatos y el accidente sigue bajo investigación, reportó New York Post.

Louis iba a recoger a su esposa del trabajo en un hogar de ancianos cuando tuvo que cambiar una llanta. “Un hombre cariñoso que siempre fue el alma de la fiesta, siempre divertido”, dijo su cónyuge Gloria Louis a CBS2 News.

“Es desgarrador, es trágico”, comentó Robert Sinclair Jr., vocero de American Automobile Association (AAA), quien recordó que cambiar una llanta al costado de la carretera puede ser muy riesgoso, especialmente cuando son vías construidas antes de la ingeniería moderna y no tienen un arcén lo suficientemente ancho como para usarlas de manera segura.

“En esa situación, el mejor consejo es seguir conduciendo si puede, llegar a la salida más cercana, llegar a donde está un arcén”, dijo Sinclair, quien resumió dos consejos básicos:

-Si se avería en la carretera, permanezca en el vehículo, especialmente de noche, pues otros conductores no pueden verlo y la probabilidad de que lo choquen es muy alta.

-Llame a 911 o a un conocido. Pida a asistencia y permanezca seguro.