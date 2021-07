“Ojalá los hubieran matado a todos”, la amenaza de seguidor MAGA a policía que dio testimonio por invasión al Capitolio

Mientras rendía testimonio en el Comité Especial por la invasión violenta al Capitolio el 6 de enero, el oficial de la Policía de Washington, D.C., Michael Fanone, recibió un buzón de voz del que se presume es un seguidor del expresidente Donald Trump y su movimiento MAGA, donde lo insulta y lamenta “no lo hubieran matado”, al igual que a otros agentes.

“Lástima que no te golpearan más… Ojalá los hubieran matado a todos ustedes”, dice parte del audio sobre los policías que defendieron el Capitolio de los insurrectos.

El audio fue presentado en CNN, donde Fanone lamentó el mensaje, pero consideró que es parte del legado del expresidente Trump.

“Esto es lo que sucede a la gente cuando dice la verdad en los Estados Unidos de Trump”, dijo.

Officer Michael Fanone shared a voicemail he received from MAGA during his testimony.

VM: "Too bad they didn't beat the shit out of you more… I wish they had killed you all."

Officer Fanone: “This is what happens to people who tell the truth in Trump’s America.”#DemVoice1 pic.twitter.com/5y9d1SnPu9

— The Jewish Ginger Resister (@EricHaftelLive) July 28, 2021