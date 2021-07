Policías narran el “terror” que vivieron en invasión del Capitolio el 6 de enero por seguidores de Trump

Este martes comenzaron las audiencias del Comité Especial del 6 de Enero en la Cámara de Representantes, impulsada por la presidenta Nancy Pelosi (California). Los primeros en tomar el micrófono son policías que narran el caos y el miedo que enfrentaron durante el ingreso violento de los seguidores del presidente Donald Trump.

“Me caí sobre unos escudos policiales en el suelo que estaban resbaladizos por el spray de pimienta… Los alborotadores inmediatamente empezaron a tirar de mi pierna, por mi escudo, por la correa de mi equipo en mi hombro izquierdo. Mis instintos de supervivencia se activaron y comencé a patear y a golpear mientras trataba de llamar la atención del oficial detrás de mí”, narró el sargento Aquilino Gonnell. “No pudieron ayudarme porque también estaban siendo atacados”.

Dijo que continuó defendiéndose hasta que logró reponerse un poco, pero los ataques continuaron.

“Fue como una batalla medieval”, dijo. “Los insurrectos me llamaron traidor. Una vergüenza. Y gritaron que yo, un veterano y un oficial de policía, debería ser ejecutado”.

Sgt. Aquilino Gonell: "The rioters called me traitor. A disgrace. And shouted that I, I an Army veteran and police officer, should be executed."

Watch full video here: https://t.co/G7q6W7l6Uq pic.twitter.com/0c4bHixgvX

— CSPAN (@cspan) July 27, 2021