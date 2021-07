Tokio 2020: tenista española tuvo que ser retirada en silla de ruedas y llevada a un centro médico

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han ocurrido hechos bastantes curiosos. Un argelino se retiró para no enfrentar a un israelí, un boxeador intentó morder a su rival y revivir la escena de Mike Tyson, pero sin duda alguna un factor ha estado afectado a los atletas: el sofocante calor. Una atleta se desmayó en el primer día de competencia y hace instantes, la tenista española, Paula Badosa, tuvo que ser retirada en silla de ruedas por la misma razón.

😱 ¡Durísimo momento el que le tocó vivir! 😥 La tenista #ESP Paula Badosa sufrió un golpe de calor tras el primer set y, después de recibir asistencia, se retiró. 😣 No pudo hacerlo por su propio pie#OlimpicosTelemundo #JuegosOlimpicos #tennis #tokyo2020 pic.twitter.com/oERWB35AqF — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 28, 2021

El hecho ocurrió en la cancha número cuatro del Ariake Tennis Park. La tenista española se encontraba disputando su duelo contra la representante de República Checa, Marketa Vondrousova. Luego de disputar el primer set, para el segundo llegó completamente fundida. El fuerte calor la retiró de la competencia, una lamentable despedida que también saca a España de los dobles mixtos. En su lugar entrará Francia.

Paula Badosa fue atendida en la propia cancha por el cuerpo médico. Aunque intentó continuar, la tenista no pudo seguir con su compromiso y tuvo que ser trasladada a un centro médico. El personal de salud hizo todo lo posible para que Badosa se recuperara. Incluso, luego de que le colocaran hielo y la trataran de hidratar, igual no pudo continuar.

Absolutely heartbreaking as Paula Badosa retires due to heat. Vondrousova is into the semis. pic.twitter.com/BNksT22RmZ — ‎‎‎‎‎ . (@Ashish__TV) July 28, 2021

“Ha sido una lástima terminar mi participación de esta manera. Las condiciones han sido exigentes y desde el primer día nos intentamos adaptar lo mejor posible, pero hoy el cuerpo no ha resistido como necesitaba. He sufrido un golpe de calor y no me sentía en condiciones de seguir compitiendo“, expresó la tenista en unas declaraciones recopiladas por Marca.

Sin embargo, pese a quedar fuera de esta forma, la atleta española manifestó estar satisfecha por su participación en Tokio 2020.”Me marcho con una sensación de orgullo por haber dado absolutamente todo por mi país y por haberlo representado de la manera más profesional que he podido. Voy a enfocarme en recuperarme, trabajar para estar bien y volver a darme la oportunidad de regresar a una cita como ésta“, concluyó.

Paula Badosa is forced to retire due to heat 🙃. These scenes 👇💔 #Tennis #Tokyo2020 pic.twitter.com/WS73ZlkXGi — Hari Priya CR (@cr_hariPriya) July 28, 2021

