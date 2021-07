Jailyne Ojeda caldea Instagram posando en diminutos bikinis

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Por más peligrosas que parezcan ¿quién podría negarse a transitar por las curvas de Jailyne Ojeda? Y si alguna duda queda nada más hay que ver lo bien trazadas que están en las más recientes fotos que la modelo compartió a través de su cuenta de Instagram.

Hace unas horas la sexy joven de 23 años de edad aprovechó para deleitarle la pupila a sus admiradores a través de una serie de 10 postales donde la morena aparece vistiendo varios diminutos bikinis con los que resaltó sus impresionantes atributos de tentación.

“Here’s a photo dump of my newest photos 🥰 the best ones are taken by @ah_fotography”, se lee en las postales que cuentan con casi 322 mil ‘me gusta’ y una avalancha de piropos.

“Me encanta tu cuerpo 😍😍”, “Precioso trasero 🍑🤤” y “La mexicana más hermosa ❤️❤️”, son solo algunos de los halagos que le escribieron.

(Desliza para ver todas las imágenes)

Previamente, Jailyne Ojeda aprovechó para mostrar otra tanda de fotografías de la visita que realizó a Ciudad de México, Guanajuato, y Cuernavaca, donde vistió sensuales atuendos.