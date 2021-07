Murió madre inmigrante que cayó por escaleras durante robo en el Metro de Nueva York

Than Htwe, la madre que cayó por las escaleras durante un intento de robo en una estación del Metro de Nueva York, nunca despertó y murió ayer tras pasar 11 días hospitalizada.

La residente de Brooklyn y nativa de Myanmar de 58 años resultó gravemente herida la mañana del sábado 17 de julio tras caer por las escaleras en una estación del Metro en Chinatown, cuando un presunto ladrón quiso arrebatar la mochila de su hijo Kyaw Zaw Hein (22), quien la llevaba a una cita médica.

Htwe murió ayer, un día después de que su familia anunciara en su página de GoFundMe que no sobreviviría después de someterse a una cirugía cerebral y que planeaban donar sus órganos, detalló New York Post. Su estado siempre fue grave, y de hecho el lunes 19 se había anunciado su deceso, lo que luego fue desmentido.

La página recaudó más de $48,000 dólares para la familia antes de que fuera cerrada esta semana. “Sólo quiero decirles a todos los que lean esto que siempre aprecien los momentos que tienen con su madre”, escribió su hijo Hein, en el sitio de recaudación de fondos. “Dile ‘te amo’ o dale un abrazo y un beso porque nunca sabes lo que va a pasar… Gracias por todo el apoyo”.

El sospechoso del robo fallido sigue prófugo. NYPD lo identificó ayer como David Robinson, residente de Harlem de 52 años. Tiene un sólo arresto sin sellar en Nueva York en su historial, de un caso de asalto de 2003, dijeron fuentes policiales, reportó Daily News.

Además de los $3,500 que ofrece NYPD por información para su captura, hace una semana, el activista comunitario Phil Wong anunció una recompensa privada de $10,000 dólares durante una conferencia de prensa con el candidato republicano a la alcaldía de NYC, Curtis Sliwa. “Esperé a que los funcionarios electos salieran y denunciaran este crimen y han pasado cinco días, han pasado seis días, no pasó nada”, dijo ese día Wong, presidente de la Alianza de Ciudadanos Chino Americanos del Gran Nueva York (CACAGNY).

NYPD ha publicado fotos y un video del sospechoso, en procura de su captura. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Este crimen es parte del auge de agresiones y robos en el subterráneo neoyorquino, donde los asaltos han subido 40% este año. La violencia llevó al gobernador Andrew Cuomo a afirmar en mayo que el subterráneo no era seguro para niños.

🚨WANTED for ATTEMPTED ROBBERY: On 7/17 at 9:40 AM, inside the Canal St "N" subway station in Manhattan, the suspect tried to forcibly remove a bag, causing two victims to fall down the stairs, leaving one victim in critical condition. Any info? DM @NYPDTips or call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/hRiM0brDZa

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 18, 2021