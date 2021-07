40% más asaltos en el Metro de Nueva York, aunque otros crímenes han bajado este año

Los asaltos en el Metro de Nueva York han subido 40% en lo que va del año con respecto al mismo período en 2020, aunque en general la delincuencia ha disminuido en el subterráneo, según los últimos datos de NYPD.

El tráfico en el transporte público ha ido aumentando, tras un mínimo histórico durante el confinamiento, que incluyó el cierre del Metro durante las madrugadas por un año desde mayo de 2020, para limpieza profunda y desalojo de indigentes.

El mes pasado, más de 1,100 agentes de la policía de Nueva York fueron desplegados en el subterráneo, después de meses de solicitudes de la MTA y en medio de un aumento en los ataques “al azar” a pasajeros en las plataformas y vagones.

“La reciente disminución en los delitos de tránsito comenzó en junio, luego de la adición de más de 1,100 agentes de la policía de Nueva York al sistema de Metro”, comentó un portavoz de MTA no identificado por Pix11. “La tendencia es una buena noticia para nuestros pasajeros y refleja el enfoque de (global) de la MTA para mejorar la seguridad en el sistema de tránsito, con personal de seguridad adicional, cámaras y un mayor número de usuarios”.

Pero también han aumentado los hurtos en el verano. En uno de los últimos más graves incidentes, durante un intento de robo la inmigrante Than Htwe (58) rodó por las escaleras en una estación en Chinatown el sábado y desde entonces sigue hospitalizada, sin despertar.

El alcalde Bill de Blasio ha afirmado reiteradamente este año que su gobierno ha enviado más policías al Metro, pero los resultados no siempre se han visto. En una particular tendencia violenta, en muchos casos las mujeres han sido las agresoras y/o víctimas.

En 2021 se han producido varios homicidios y muertes naturales en el subterráneo de Nueva York, además de diversos incidentes, unos más graves que otros. La violencia llevó al gobernador Andrew Cuomo a afirmar en mayo que el subterráneo no era seguro para niños.

Meses antes, en enero, la presidenta interina de tránsito, Sarah Feinberg, denunció en una carta enviada al alcalde que la violencia y “crisis de salud mental” que vive NYC estaban causando estragos en el sistema de transporte.

En junio, un sondeo estimó en 60% el regreso a las oficinas para septiembre en NYC, paralelo al comienzo del nuevo año escolar. Pero al mismo tiempo los consultados indicaron que la inseguridad, especialmente en el transporte público, les generaba más miedo que el coronavirus al considerar volver a la rutina pre pandemia.

WANTED for ASSAULT: On 7/15/21 @ 10:13 PM, 7 train platform of the Grand Central subway station @NYPDMTS an unidentified individual punched a 60-year-old female victim from behind causing a physical injury.Any info call us @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500. pic.twitter.com/7TvG4LJhhd

WANTED for ROBBERY: On 7/16/21 @ 2:45 AM, onboard a S/B "N" train in the vicinity of the 36th St & 4 Ave @nypd72pct, unidentified individual displayed a black firearm and removed property from the victim. Any info call us @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500. pic.twitter.com/kx3TcVuiVZ

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) July 21, 2021