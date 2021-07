Desmienten muerte de madre inmigrante al caer por escaleras en robo en el Metro de NYC; sigue muy grave y quizá “nunca despierte”

Aunque la noche del lunes lo informó la concejal Yuh-Line Niou, ayer la familia negó el fallecimiento de Than Htwe, una madre que sigue gravemente hospitalizada e inconsciente desde que se cayó por escaleras del Metro de Nueva York en Chinatown durante un intento de robo, la mañana del sábado.

“Tengo que disculparme. Había escuchado de mi contacto que es cercano a la familia que ella había fallecido (en chino lo interpreté mal), pero no lo ha hecho. La familia se enfrenta a una decisión y un momento muy difíciles en este momento”, publicó ayer la concejal al desmentir la noticia del deceso en su cuenta Twitter.

Htwe, inmigrante de Myanmar de 58 años, fue sometida a una cirugía cerebral el fin de semana después de caer por las escaleras del Metro durante un intento de atraco a ella y su hijo. Aún está inconsciente, y los médicos temen que nunca despierte, informó ayer su familia, reportó New York Post.

“Los médicos nos dijeron que el trauma en su cabeza era tan severo que no podría despertar”, escribieron los parientes en una página de GoFundMe recién creada. “Eventualmente todos sus órganos se apagarán. Ahora sólo estamos esperando y preocupándonos por lo que sucederá después”, añadió el mensaje, firmado por su esposo Myint Shein y su hijo Kyaw Zaw Hein, quien irónicamente la llevaba a una cita médica al momento de ser atacada.

Según el Departamento de Policía de Nueva York, la víctima de 58 años y su hijo de 22 estaban subiendo las escaleras en la estación Canal Street de la línea N alrededor de las 9:40 a.m. del sábado cuando el sospechoso agarró la mochila del joven. Seguidamente, ambos se cayeron por las escaleras y el atacante huyó de la estación, sin poder llevarse nada.

NYPD publicó el domingo un video del sospechoso, en procura de su captura. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Los delitos subterráneos y en general siguen en auge. El alcalde Bill de Blasio ha afirmado reiteradamente que su gobierno ha enviado más policías al Metro, pero los resultados no se han visto, al contrario, ha aumentado la violencia dentro del subterráneo y en muchos casos las mujeres han sido las agresoras y/o víctimas.

Este año se han producido varios homicidios y muertes naturales en el subterráneo de Nueva York, además de robos e incidentes de violencia, unos más graves que otros. Si bien ha disminuido la delincuencia general en el Metro, incluidas cuatro de las siete categorías más graves, las agresiones por delitos graves han aumentado en 2021. La violencia llevó al gobernador Andrew Cuomo a afirmar en mayo que el subterráneo no era seguro para niños.

🚨WANTED for ATTEMPTED ROBBERY: On 7/17 at 9:40 AM, inside the Canal St "N" subway station in Manhattan, the suspect tried to forcibly remove a bag, causing two victims to fall down the stairs, leaving one victim in critical condition. Any info? DM @NYPDTips or call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/hRiM0brDZa

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 18, 2021