Administración Biden defiende deportaciones aceleradas de familias a través de ICE

El gobierno del presidente Joe Biden defendió la decisión de retomar la deportación acelerada de adultos y familias completas que no cumplen con los requisitos de petición de asilo.

El viernes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reanudó los vuelos para devolver a Guatemala, El Salvador y Honduras a los inmigrantes que no pueden ser expulsados bajo el Título 42, sobre las restricciones por la pandemia de COVID-19 ni tampoco cumplen con requisitos de petición de asilo.

“El Departamento de Seguridad Nacional reanudó hoy (viernes) los vuelos de expulsión acelerada para ciertas familias que llegaron recientemente a la frontera sur, pero no pueden ser expulsadas bajo el Título 42 y no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos”, indicó la Administración Biden.

Se confirmó que estas familias fueron detenidas por personal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), pero fueron entregadas y procesadas por ICE, indicó el DHS en un comunicado donde defiende la medida ampliamente criticada por activistas de migrantes.

“El proceso de deportación acelerada es un medio legal para administrar de manera segura nuestra frontera, y es un paso hacia nuestro objetivo mayor de lograr un procesamiento de inmigración seguro y ordenado”, afirma.

La Administración Biden afirma que este proceso envía un mensaje claro a inmigrantes que no califican para procesos de asilo e intentan ingresar al país en forma irregular.

“Estamos dejando en claro que aquellos que no califiquen para permanecer en los Estados Unidos serán removidos de inmediato”, indicó.

En junio, las órdenes de deportación aumentaron casi 50% en comparación con mayo, informó el centro independiente Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse (Nueva York).

La decisión surge a la par de reportes de que México dejó de recibir a inmigrantes bajo el Título 42, pero hay confusión sobre esa nueva postura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que no hay un reporte oficial y tampoco ha respondido a petición de este diario para aclarar el cambio de política.

Mientras la periodista Valerie González afirma que un funcionario anónimo confirmó la decisión del Gobierno mexicano, el corresponsal de CBS News, Camilo Montoya-Galvez, dice que el DHS mantiene la misma política y coordinación con las autoridades vecinas del sur.

DHS tells me the U.S. is still expelling certain migrant families under Title 42 and that Mexico continues to accept them.

But it’s noteworthy that there’s a Mexican official saying the opposite: https://t.co/apNAtlwr5Q

— Camilo Montoya-Galvez (@camiloreports) July 31, 2021