Aumentan 50% órdenes de deportación de inmigrantes indocumentados

Las órdenes de deportación solicitadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aumentaron casi 50% en junio pasado en comparación con mayo, informó este miércoles el centro independiente Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse (Nueva York).

El número de casos nuevos de deportación sigue superando con creces el ritmo al que los jueces pueden mantenerse al día, lo que da como resultado un retraso creciente que se acerca a 1,4 millones, de acuerdo con los registros judiciales caso por caso obtenidos y analizados por TRAC, indicó la organización en un comunicado.

La espera promedio para una fecha de audiencia a fines de diciembre de 2020 ya era de 1,642 días o aproximadamente 4.5 años, lo que se basa en el número promedio de días entre la fecha del aviso de comparecencia y la próxima fecha de audiencia, señaló además.

We just updated our immigration court data through the end of June 2021. The number of pending immigration court cases continues to grow and is now 1,357,820. @TRACReports

View this data and a list of all updated immigration court data tools here: https://t.co/8xoWCeiQbD pic.twitter.com/V9poUwP52L

— Austin Kocher, PhD (@ackocher) July 27, 2021