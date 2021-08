Noche sangrienta en Nueva York: tres muertos y 18 heridos de bala

La violencia por armas de fuego no se detiene en Nueva York, donde varios tiroteos este fin de semana dejaron al menos 3 muertos y 18 heridos, en sucesos en los que al menos uno de ellos, según la Policía, estuvo relacionado con pandillas.

Por un lado, tres hombres fueron asesinados en El Bronx y en Manhattan y otras ocho personas resultaron heridas en incidentes separados en la madrugada de este domingo.

Según fuentes policiales citadas por el New York Post, de los 8 heridos, 3 fueron por balas perdidas cundo dos grupos comenzaron a dispararse entre sí después de una disputa en el Alto Manhattan.

De otra parte, según muestra un video distribuido por las autoridades, dos individuos, que usaban mascarilla y sudaderas con capucha, llegaron desde una esquina de una calle en el vecindario de Corona, en Queens, sacaron las armas que llevaban ocultas bajo su ropa y comenzaron a disparar a eso de las 10:30 de la noche, hora local del sábado, contra un grupo de personas, dejando 10 heridos.

Había una fiesta de cumpleaños en un restaurante cercano y la acera estaba abarrotada cuando se produjo el tiroteo, que dejó ocho hombres heridos y dos mujeres, entre los 19 y 72 años de edad, de acuerdo con datos que ofreció este domingo la Policía durante una conferencia de prensa.

🚨WANTED for ASSAULT: On 7/31/21 at approx. 10:41 PM, in front of 97-07 37 Ave in Queens, two males displayed firearms and shot into a crowd striking 10 people, then 2 additional suspects picked them up on scooters and fled. Any info? DM @NYPDTips, or call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/kepo3L6i0b

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 1, 2021