Tiroteo deja varios heridos frente a lavandería en Queens

Al menos 10 personas resultaron heridas en un tiroteo frente a una lavandería en Queens el sábado en la noche.

Un grupo de hombres en motocicletas o ciclomotores abrió fuego en la avenida 37 y la calle 99, en el barrio de Corona.

Todos los sujetos escaparon y no hay personas detenidas. El ataque fue captado en un video compartido por el NYPD.

🚨WANTED for ASSAULT: On 7/31/21 at approx. 10:41 PM, in front of 97-07 37 Ave in Queens, two males displayed firearms and shot into a crowd striking 10 people, then 2 additional suspects picked them up on scooters and fled. Any info? DM @NYPDTips, or call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/kepo3L6i0b

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 1, 2021