Familia remodelaba su casa y descubrió curioso mensaje escrito hace 45 años

Una familia, que estaba redecorando su casa, se llevó una enorme sorpresa cuando descubrió un misterioso mensaje escrito en la pared de más de 4 décadas de antigüedad.

Los Murphy quedaron atónitos al encontrar un enigmático poema sobre “viajes en el tiempo” escondido debajo del tapiz de una de las habitaciones de la propiedad ubicada en el condado de Lancashire, en Gran Bretaña.

A principios de año, la familia Murphy se mudó a su nueva casa de la calle Holly Bank, pero hace poco tiempo empezó con los trabajos de remodelación. Mientras removían el papel original de la habitación de la hija, hallaron un mensaje oculto de hace 46 años.

“Yo estoy aquí, tú estás allí, separados solo por el tiempo. ¿Vivo en el futuro? ¿O lo hago en el pasado? Vos eres mi futuro, yo soy tu pasado. Te deseo un buen día. 1975”, escribió Eileen Walmsley, autora del poema escondido detrás del papel.

A family who were redecorating their Lancashire home were stunned to discover a mysterious poem about "time travel" hidden under wallpaper https://t.co/eNHZ4Rp1J9

— Lancs Live (@LiveLancs) July 30, 2021