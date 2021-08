Video muestra violento ataque en bodega de Washington Heights que dejó a tres inocentes heridos

Un video publicado por el NYPD muestra el ataque de tres sujetos a un cuarto, a quien persiguen hasta una bodega en Washington Heights.

La agresión ocurrida el sábado dejó a tres personas inocentes heridas, dos mujeres de 42 y 58 años y un hombre de 78 años, debido a pleito entre pandilleros, como otro que ocurrió en Queens.

Las imágenes muestran cómo tres sujetos persiguen a su rival, quien va armado e intenta protegerse detrás del mostrador, provocando terror a la vendedora en turno.

Los hechos ocurrieron en la bodega Marte, en avenida Audubon, cerca de la calle 183 West, alrededor de las 11:10 p.m. del sábado, según el reporte publicado en Twitter por la Policía.

🚨WANTED for ASSAULT: Know these guys? On 7/31/21 at approx. 11:10 PM, in front of 362 Audubon Ave in Manhattan, multiple suspects fired shots at each other striking 3 bystanders, including a 78-year-old male. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/fux9He4ZK6

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 2, 2021