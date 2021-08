El emotivo adiós de Luis Scola, el último de la Generación Dorada de Argentina

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Emotiva jornada se vivió en el baloncesto olímpico de Tokio 2020 con los retiros de tres grandes de sus selecciones. Los hermanos Gasol dijeron adiós a la selección española y Luis Scola puso punto y final a su condecorada carrera en defensa de la camiseta Albiceleste de las alturas.

Argentina cayó vapuleada por Australia en los cuartos de final del torneo con un marcador inapelable, inobjetable de 97-59. Querido, respetado y admirado por todo su país, por ser el último integrante de la Generación Dorada de Argentina que seguía vigente en la selección.

Y cuando restaban 51.4 segundos se terminó la historia y empezó la leyenda. ‘Luifa’ salió aplaudido por sus compañeros, por sus adversarios deportivos australianos y todos los que dijeron presentes en el Saitama Super Arena.

¡GRACIAS POR MUCHO @LScola4 🇦🇷! 👏 👏 👏 REVIVE la emocionante despedida a Luis Scola, un adiós al último integrante de la Generación Dorada de #ARG #Basketball #Tokyo2020 #OlimpicosTelemundo pic.twitter.com/afGlvPDUKt — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) August 3, 2021

“Los años pasan para todos y es hora que vengan nuevos nombres nuevas caras y otros escriban sus páginas en la historia”, dijo el pívot de 41 años tras culminar el desafío.

Por lo pronto su carrera deportiva está terminada con su selección, más no fue del todo claro que se iba a retirar del baloncesto como jugador activo.

“Vine a este torneo con la idea de que no, quería hacer un buen torneo. No creo que tenga la energía para jugar como me gustaría jugar. Es una cuestión de tiempo, hoy no me siento con capacidad de contestar esto, pero no me siento para jugar. Es algo natural, tengo 41”, agregó.

A pesar de la dura derrota y el dolor que sintió al dejar su selección, Scola agradeció incluso al rival por el respeto mostrado a su trayectoria.

“Hoy fue un momento difícil, me agarró la guardia baja, pensé que iba a terminar el partido jugando y nada. Agradezco mucho a la gente de Australia, fue un reconocimiento que tiene un valor increíble, tener el respeto de tus contrincantes es quizás el elogio final, el más grande, hoy sentí eso y me voy contento”, expresó.

Un viejo amigo suyo lo felicitó por redes sociales, un tal Manu Ginóboli.

🇦🇷Cuánta emoción en ese último aplauso!! Gracias @LScola4 por enseñarnos tanto en estos años y por liderar con el ejemplo siempre. Un lujazo de compañero. Aplaudo de pie! 👏👏👏 — Manu Ginobili (@manuginobili) August 3, 2021

Sigo un poco tocado. Qué pedazo de profesional!! Qué ética de trabajo, compromiso… Qué facilidad para hacer puntos!! Irrepetible por tantas cosas. Gracias de nuevo Luifa. — Manu Ginobili (@manuginobili) August 3, 2021

Otro que también dedicó un emotivo mensaje fue Facu Campazzo, actual piloto de la selección argentina.

Elijo ponerme feliz por estar en el preciso momento en el que el básquet te aplaude de pie. Te voy a extrañar mucho capitán, fue increíble recorrer este camino con vos… Con todo mi corazón, gracias. pic.twitter.com/WJXqQTyq9v — Facu Campazzo (@facucampazzo) August 3, 2021

