A sus 95 años, Tony Bennett sacará otro disco con Lady Gaga a pesar de sufrir de Alzheimer.

Aunque Tony Bennett fue diagnosticado recientemente con la enfermedad de Alzheimer y de tener ya 95 años, el imparable y legendario ‘crooner’ no está en absoluto dispuesto a retirarse todavía y, de hecho, ahora se prepara para sacar su segundo disco de duetos con Lady Gaga: un álbum que se titulará ‘Love for Sale’ y que llegará a las tiendas el próximo mes de octubre.

Los dos amigos, colegas y excelentes músicos Tony Bennett y Lady Gaga han aprovechado estos últimos meses para preparar nuevas versiones de los clásicos de Cole Porter y de otros afamados músicos de jazz que han marcado la extensísima carrera del artista estadounidense, quien además ofreció un concierto especial junto con la estrella del pop Lady Gaga para promocionar el nuevo disco que sacarán: el recital se llamará ‘One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga‘ y tuvo lugar en el mítico Radio City Music Hall de Nueva York.

La cadena MTV emitirá esta misma semana el videoclip que han grabado Tony Bennett y Lady Gaga para dar un estupendo empaque visual al primer corte que se desprende de este largo, ‘I Get A Kick Out Of You’. De esta forma, la gran pareja del jazz más contemporáneo y comercial volverá al ruedo seis años después del lanzamiento del exitoso y aclamado ‘Cheek to Cheek’ (2014), el cual se hizo merecedor de varios premios de la industria y conquistó a diversas generaciones.

Justamente, este concierto en el Radio City Music Hall de Nueva York fue en el marco del cumpleaños número 95 de Tony Bennett y además los boletos se agotaron en tiempo récord. Fueron dos horas increíbles con 40 músicos en el escenario. Lady Gaga cantó por una hora y su invitado especial fue precisamente Tony. Cuando Tony Bennet apareció en escena, se subió un telón rojo y atrás estaba una excelentísima banda de Jazz. Interpretó I Left My heart in San Francisco. El público presente se puso de pie y ovacionó al reconocido músico.

Al parecer los looks que vistió Lady Gaga durante toda la noche eran dignos de una gala elegante como merecía Tony Bennett ser celebrado y sobre todo en vida. La cantante protagonizó un emotivo momento cuando se le acercó a su madre y a su hermana para cantarles de cerca. Atrás también se encontraban otras grandes estrellas como Jon Bon Jovi, Ted Sarandos de Netflix y hasta la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi.

Sin duda, una noche para recordar y un disco de duetos que promete superar al primero.