Lady Gaga rompe en llanto al detallar la violación que sufrió: “Tenía 19 años y quedé embarazada”

Lady Gaga habló de un terrible episodio que experimentó en su vida y confesó, además, cómo lo ocurrido hace más de una década le ocasionó un brote psicótico.

La cantante dejó a todos sorprendidos cuando contó una desagradable experiencia en el nuevo programa de Oprah Winfrey y el príncipe Harry, ‘The Me You Can’t See’, de cómo quedó embarazada a sus 19 años, después de haber sido violada por un productor musical.

“Yo tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: ‘Quítate la ropa. Y dije que no. Y me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron”, explicó entre lágrimas.

Luego, Gaga continuó relatando que se desmayó en medio de la agresión y que su brote psicótico, tiempo después del desafortunado evento, comenzó con una crisis de dolor intenso en todo su cuerpo llevándola a estar enferma durante un largo periodo.

“Estuve enferma durante semanas y semanas. Me di cuenta que era el mismo dolor que sentía cuando la persona que me violó, me dejó embarazada en una esquina en la casa de mis padres, porque estaba vomitando y enferma”, declaró.

Al respecto, mencionó que, si bien respeta a los sobrevivientes que revelan públicamente a sus agresores, ha decidido no nombrar a su abusador en un intento por evitar volver a verlo.

“Y no diré su nombre. Entiendo este movimiento y entiendo que la gente se sienta realmente cómoda con esto, pero yo no. No quiero volver a enfrentarme a esa persona nunca más. Este sistema es tan abusivo, es tan peligroso”, expresó.

Luego de estas impresionantes declaraciones, Lady Gaga se ha vuelto tendencia en todas las redes sociales, donde miles de fans le están mostrando su apoyo por este acto de valentía que seguramente servirá de inspiración tal y como ella misma lo mencionó en su entrevista.

“No cuento esta historia para mi propio beneficio. He pasado por ello y la gente necesita ayuda”, dijo Stefani Joanne Angelina Germanott, nombre real de Gaga.