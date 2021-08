Matt Damon y la lección que su hija le dio por usar un insulto homofóbico

Matt Damon fue criticado por su propia hija luego de que ella le indicara que no estaba bien usar un insulto homofóbico que solía decir, explicándole que era algo muy ofensivo contra la comunidad LGTB+

El actor indicó que decía comúnmente una palabra con “F” que se usa para referirse despectivamente a los hombres homosexuales, pero dejó de hacerlo hace unos meses luego de darse cuenta del impacto que puede tener.

En un principio el actor pensó que su hija estaba reaccionando de manera exagerada, pero tras conocer sus argumentos, en los que le insistía en que no podía justificarse de que solo era una broma o que no estaba hablando de nadie en concreto para no responsabilizarse de la trágica historia asociada a ese insulto, se quedó muy impresionado y se comprometió a no volver a decir nada parecido.

A pesar de estar arrepentido, Matt se enfrentó a una ola de críticas en redes es por eso que se vio obligado a aclarar que nunca en toda su vida ha usado esa palabra para referirse a otra persona.

“There needs to be accountability at a time when anti-LGBTQ slurs remain rampant today and can fuel discrimination and stereotypes, especially when used by those outside of the community to defame or describe LGBTQ people.” @AnthonyRamosAH https://t.co/ynpw43EtXx

— GLAAD (@glaad) August 3, 2021