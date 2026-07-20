5 estados de EE.UU. con mayor riesgo de morir por calor extremo, según datos de los CDC

Aunque muchas personas asocian el mayor riesgo con los estados desérticos, un análisis basado en datos oficiales revela que el peligro también alcanza a regiones del noroeste del país. Arizona encabeza con amplia diferencia la lista de los estados con mayor tasa de muertes relacionadas con las altas temperaturas.

De acuerdo con un análisis realizado por PlayCasino.com a partir de estadísticas públicas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Arizona registró 426 muertes relacionadas con el calor durante 2021. Esa cifra equivale a una tasa ajustada por edad de 5.2 fallecimientos por cada 100,000 habitantes, la más alta de Estados Unidos.

En segundo lugar aparece Nevada, con 166 muertes y una tasa de 4.6 por cada 100,000 habitantes. Completan el listado Oregon, Washington y Louisiana, estados que también registraron tasas superiores al promedio nacional.

Los 5 estados con mayor riesgo de muerte por calor extremo

Según el estudio, estos fueron los estados con las tasas más elevadas de fallecimientos asociados al calor extremo en 2021:

Imagen creada con ayuda de IA

En contraste, la tasa nacional fue de apenas 0.4 muertes por cada 100,000 personas, con un total de 1,600 fallecimientos relacionados con el calor registrados en Estados Unidos durante ese año.

Los investigadores aclaran que la clasificación solo incluye estados con suficientes registros para permitir comparaciones estadísticamente estables. Además, los CDC publicaron tasas ajustadas únicamente para los 5 estados con mayor incidencia, por lo que no fue posible elaborar un ranking completo de los diez primeros lugares.

El calor extremo no afecta únicamente a los estados desérticos

Uno de los hallazgos más llamativos del análisis es que el riesgo no se concentra exclusivamente en las zonas tradicionalmente más cálidas del país.

Oregon y Washington, por ejemplo, superaron en tasa de mortalidad a estados del sur como Texas y Florida. Esto se explica, en gran medida, por la histórica ola de calor que golpeó al noroeste del Pacífico durante el verano de 2021, cuando temperaturas récord provocaron cientos de emergencias médicas y numerosas muertes.

Los especialistas destacan que utilizar tasas por cada 100,000 habitantes ofrece una comparación más precisa que observar únicamente el número total de fallecimientos.

“Un estado con menos población puede presentar un riesgo personal mucho mayor si las muertes por calor están concentradas allí. Analizar las tasas por cada 100,000 habitantes proporciona una imagen mucho más clara que limitarse a comparar cifras absolutas”, explicó un portavoz de PlayCasino.com.

El experto añadió que estos datos reflejan la necesidad de considerar el calor extremo como un problema serio de salud pública.

“Muchas personas piensan que el calor solo resulta incómodo, cuando en realidad puede convertirse rápidamente en una amenaza mortal, especialmente para los grupos más vulnerables”, señaló.

¿Cómo contabilizan los CDC las muertes relacionadas con el calor?

Los CDC consideran como muertes relacionadas con el calor aquellas en las que la exposición al calor natural excesivo aparece como causa principal o como un factor que contribuyó al fallecimiento. Para elaborar estas estadísticas se utilizan códigos médicos específicos, mientras que se excluyen los casos asociados a fuentes artificiales de calor.

Las autoridades sanitarias recuerdan que los adultos mayores, los niños pequeños y las personas con enfermedades crónicas presentan un riesgo significativamente mayor de sufrir complicaciones durante episodios de temperaturas extremas.

Asimismo, advierten que las cifras pueden variar considerablemente de un año a otro debido a las condiciones meteorológicas. Olas de calor excepcionales, como la registrada en el noroeste de Estados Unidos en 2021, pueden incrementar de forma notable la mortalidad en regiones que habitualmente no experimentan temperaturas tan elevadas.

Con el aumento de los eventos de calor extremo asociado al cambio climático, los expertos insisten en que adoptar medidas preventivas, mantenerse hidratado, evitar la exposición durante las horas de mayor temperatura y prestar especial atención a las personas más vulnerables será cada vez más importante para reducir el impacto de este fenómeno en la salud pública.

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