Nació producto de una violación y logró que su padre terminara en la cárcel

Un hecho sin precedentes ocurrió este martes en la ciudad de Birmingham, en Inglaterra, en donde un juez sentenció a un hombre a 11 años en prisión luego de haber sido declarado culpable de un delito de violación cometido hace más de 40 años, y fue su propia hija quien lo demandó.

El acusado lleva por nombre Carvel Bennett, tiene 74 años y abusó sexualmente de una adolescente en 1975.

#GUILTY | A #Birmingham man has been convicted of a historical rape dating back to 1975.

Carvel Bennett was found guilty following a three-day trial at Birmingham Crown Court today (2 August).

He'll be sentenced tomorrow, more here ⬇️https://t.co/Xgxapifn8b

