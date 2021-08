Nadie a salvo en Nueva York: golpean y roban a discapacitado en silla de ruedas a plena luz

NYPD está tras la pista de dos sospechosos captados en video robando y golpeando a un hombre en silla de ruedas, a plena luz en una calle en El Bronx.

El crimen sucedió alrededor de las 7:30 p.m. el sábado 31 de julio en 3rd Ave. en el vecindario Melrose. Un video de seguridad captó a los dos atacantes moviendo a la víctima en su silla de ruedas desde la calle hasta la acera mientras sus pies se arrastraban por el suelo.

Luego, uno de ellos hombre lo agarró, lo dejó caer a la acera y lo golpeó varias veces. Le arrebataron el teléfono y alrededor de $100 dólares, reportó Fox News.

La víctima no identificada de 36 años sufrió una laceración en la cabeza. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En junio, en Brooklyn un hombre en silla de ruedas fue rozado en el rostro por una bala perdida. Y otro murió aparentemente atacado por sus perros pit bulls.

WATCH: Man with mental disability thrown from wheelchair, robbed and assaulted on Bronx street, police say

Full story + suspect photos: https://t.co/RCEVE87vlN pic.twitter.com/7Y6HIQk8yT

— PIX11 News (@PIX11News) August 3, 2021