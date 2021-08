Curiosidades de Tokio 2020: una foto de la medallista Hou Zhihui generó controversia por “salir fea”

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han dejado algunas curiosidades. Desde una atleta que utilizó un condón para ganar la medalla de bronce, hasta un boxeador que intentó morder a su rival. Sin embargo, no se ha visto todo en la fiesta deportiva nipona. Desde China, criticaron a los organizadores por subir una foto de Hou Zhihui, medallista olímpica, en la cual consideran que no salió de la mejor forma.

Hou Zhihui logró la medalla de oro en halterofilia femenina bajo la categoría de 49 kilogramos. La extraña polémica se generó luego de que algunos medios chinos criticaran la foto con la que exaltaron el logro de la atleta de la República de China.

Among all the photos of the game, @Reuters has chosen this one, which only shows how ugly they are.

Don't put politics and ideologies above sports, and call yourself an unbiased media organization. Shameless.

Respect the spirit of #Olympics. https://t.co/FugQm9obGr

— Chinese Embassy in Sri Lanka (@ChinaEmbSL) July 24, 2021