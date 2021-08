Video captó a mujer matando a su “amiga” a balazos en calle de Nueva York

NYPD divulgó un dramático video en procura de ubicar a la sospechosa de haber baleado fatalmente a Delia Johnson en una calle de Brooklyn.

Según parientes de la víctima de 42 años, la mujer vista en el video es una “amiga” de la familia, cuyo nombre no ha sido divulgado públicamente. También afirman que Johnson fue emboscada, pues salió tras recibir una llamada telefónica.

El crimen sucedió a la vista pública, cerca de 697 Franklin Ave, a las 9:41 p.m. del miércoles. “Ella estaba en la cuadra con nosotros, recibió una llamada telefónica… y dijo: ‘Regreso enseguida'”, afirmó ayer al New York Post una amiga de la víctima. “Veinte minutos después, alguien me llamó y me dijo que le habían disparado” y no lo podía creer.

El video muestra que Johnson estaba parada hablando por teléfono, elegantemente vestida, en una concurrida calle de Prospect Heights, cuando una mujer se acercó a ella, le disparó y luego caminó como si nada hacia una camioneta SUV estacionada en doble fila, a la que se subió y huyó.

La policía publicó ayer fotos ampliadas tomadas del video que muestran a la presunta asesina y familiares dijeron que la reconocieron. “¡La conozco!” exclamó la madre, Delia Barry. “Oh Dios mío, oh Dios mío, ella solía quedarse con nosotros. Dormía en mi cama, comía mi comida”.

Una de las hermanas menores de la víctima, Hadijah Pendley, también dijo que la sospechosa era “una amiga de la familia que asistió a nuestros eventos familiares, celebraciones, días festivos; como quieras llamarlo, ella vino”.

NYPD no ha emitido comentarios sobre el presunto vínculo entre la víctima y su asesina, y el motivo del ataque aún no está claro. Irónicamente, al día siguiente el comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea, anunció las estadísticas de delincuencia en toda la ciudad para julio de 2021, afirmando que los arrestos por armas de fuego habían subido 44%, mientras que las balaceras bajaron 35% y los homicidios casi 50%, en comparación con ese mismo mes el año pasado.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso similar, en abril una mujer mató a otra a balazos a plena luz del día en una calle de Brooklyn.

NYC: We need your help identifying this individual. On 8/4 at 9:41 pm, near 697 Franklin Ave in the @NYPD77Pct she shot a female in the head & leg then fled in a white vehicle. The 42-year-old victim died at a nearby hospital. If you have info, contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/1HJv85GQPG

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 6, 2021