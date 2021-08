Christina Applegate tiene esclerosis múltiple

La actriz Christina Applegate anunció que hace unos meses le diagnosticaron esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica crónica que puede causar síntomas muy distintos dependiendo de cada persona.

La noticia fue revelada esta mañana a través de sus redes sociales donde compartió que padece la enfermedad tras sufrir, hace más de 10 años, cáncer de mama y tener múltiples cirugías para quitarle los senos, así como sus ovarios.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.

— christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021