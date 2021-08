Reclaman inoperancia del programa de alivio de rentas en Nueva York y exigen se extienda la moratoria de desalojos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Faltan menos de tres semanas para que venza la última moratoria dada por el Estado de Nueva York para que los inquilinos que adeudan rentas, a causa de la crisis de ingresos generada por el COVID-19, no sean desalojados de sus casas. Y aunque el Programa de Asistencia de Emergencia de Alquileres (ERAP) de $2,700 millones, aprobado en abril pasado por la Legislatura Estatal, fue diseñado como un salvavidas para que miles de hogares de neoyorquinos morosos se pusieran al día con sus rentas antes del 31 de agosto, el plan de alivios ha avanzado a paso de tortuga.

Así lo constató este martes en una larga audiencia la Asamblea Estatal, que a través de los Comités de Vivienda, Servicios Sociales y Medios y Arbitrios, llamó a rendir cuentas sobre el proceso de solicitud y la implementación del programa a la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia por Discapacidad del Estado de Nueva York (OTDA), que maneja la asignación de los fondos.

Tras enterarse que en los 71 días que han pasado desde que OTDA abrió su portal online el 1 de junio, y tras recibir más de 158,000 solicitudes de ayuda, esa agencia solamente ha adjudicado $100 millones en depósitos a caseros, lo que representa apenas el 3.7% del total de los recursos disponibles, la agencia de la Administración Cuomo fue fustigada con un regaño contundente.

El comisionado de OTDA, Michael P. Hein, intentó una y otra vez disculparse y mostrar que la agencia está trabajando fuertemente para garantizar que en las próximas semanas se acelere el proceso de entrega de fondos, y tras advertir que hay 31,000 casos pre-aprobados, pendientes de que los caseros reciban su dinero, prometió que meterán acelerador, reduciendo de seis semanas a tres el procesamiento de cada solicitud.

Asimismo, manifestó que adjudicarán $780 millones en fondos antes de que termine septiembre, cifra requerida para evitar que se corra el riesgo de que el Gobierno federal solicite que el dinero aportado se devuelva a Washington, algo que la Asamblea no cree que sea posible si siguen trabajando como lo han hecho hasta ahora.

“Entiendo la frustración que hay entre muchos inquilinos y caseros de Nueva York, pero vamos a trabajar con mayor precisión en los días por venir”, aseguró el funcionario, quien recibió duros jalones de oreja, por lo que los asambleístas calificaron como un trabajo inoperante y mal hecho.

“Incapaz de manejar este programa”

“No se cómo van a hacer para entregar estos recursos cuando en dos meses y medio solo han asignado el 3.7% de todos los fondos, y cuando faltan 21 días para que venza la moratoria de rentas, esto resulta por decirlo menos, preocupante”, aseguró el asambleísta Michael Lawler. “Esto muestra que su administración ha sido incapaz de manejar este programa. El dinero debió ser entregado a los caseros ayer. Es inaceptable con las familias neoyorquinas, porque le hemos fallado a la gente del Estado que necesita esto. Es una desgracia”.

La presidenta del Comité de Servicios Sociales de la Asamblea, Linda B. Rosenthal, aseguró que no entienden por qué OTDA se ha tardado tanto tiempo en entregar los fondos a los caseros y exigió acciones rápidas de inmediato.

“El objetivo de este programa era ayudar a los inquilinos y caseros y no se ha hecho así. Hay problemas con el portal, hay problemas con las llamadas. Hay muchos problemas que deben ser resueltos ya”, dijo la asambleísta.

El presidente del Comité de Vivienda de la Asamblea, Steven Cymbrowitz, fustigó la labor de OTDA y dudó que pueda haber mejoras radicales a corto plazo. “El dinero fue aprobado para mantener a la gente en sus hogares y cuatro meses después de haber aprobado los fondos, solo han distribuido una infima parte y eso no es aceptable”, comentó el asambleísta.

Inquilinos piden una acción urgente

Esteban Girón, líder de la organización Crown Heights Tenant Union, quien advirtió que este miércoles y la otra semana habrá manifestaciones al frente de la sede de la Asamblea, destacó que siendo conscientes, debido a la lentitud de OTDA con los casos, la mayoría de inquilinos que aplicaron, al igual que otros miles que todavía no han aplicado, no van a recibir el pago de sus rentas a tiempo antes de que venza la moratoria, por lo que aseguró que la acción urgente es la extensión de dicha protección, por parte de la Legislatura.

“Lo más importante ahora, es extender la moratoria de rentas, porque vemos que no hay suficiente tiempo para asignar estos dineros del programa de ayudas. Además tienen que acelerar las cosas después, porque el gobierno federal pide que el 60% de los $2,700 millones haya sido entregado en septiembre o se pierden”, dijo el activista. “Si no regresa la Asamblea a sesionar, vamos a tener problemas, porque la extensión de la moratoria federal, muchas cortes de la ciudad no la van a aceptar y con esto están poniendo a muchas personas en una situación mala”.

Y aunque el comisionado de OTDA explicó que quienes hayan presentado sus solicitudes de ayuda de rentas, aunque no hayan sido aprobadas todavía, estarán protegidos contra desalojos por lo menos por un año, tras conocerse la renuncia del gobernador Cuomo, líderes de la coalición Housing Justice for All y New York Communities for Change hicieron un llamado a la futura gobernadora, Kathy Hochul, para que actúe de inmediato para extender la moratoria de desalojos, y acelerar la entregar de los alivios de alquileres.

“Durante la última década, y especialmente durante los días más oscuros de la pandemia de COVID, Andrew Cuomo falló a los inquilinos y comunidades de todo el estado. Ahora Kathy Hochul debe intensificar y liderar nuestro estado como un gobernador pro-inquilinos que guiará una recuperación equitativa e inclusiva después de COVID. Como coalición que representa a muchos miles de neoyorquinos en riesgo de perder sus hogares, instamos a Hochul a extender la moratoria de desalojo que vence el 31 de agosto y a distribuir fondos de emergencia de ayuda para el alquiler a los inquilinos y propietarios más afectados por COVID”, dijo Cea Weaver, Coordinadora de Justicia de Vivienda para Todos (HJ4A). “Ella debería ponerse a trabajar de inmediato para brindar ayuda a los inquilinos y las comunidades que Cuomo abandonó”.

Avances a paso de tortuga del programa de Alivios de Rentas en cifras