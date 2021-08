Banda traficaba cocaína las 24 horas en meca turística Times Square de Nueva York; pandillero latino arrestado

Seis sospechosos fueron detenidos y dos más están solicitados por operar un “bazar al aire libre abierto las 24 horas” en Times Square, traficando cocaína crack descaradamente durante casi dos años, anunciaron las autoridades ayer.

El hispano Johnny Pérez, alias “Ghost” (“Fantasma”), fue uno de los arrestados. Según NYPD, pertenece a Mac Ballers, un subconjunto de la pandilla Bloods y confesó que estaba usando a otras personas para vender su “producto”.

Se cree que la red ganaba más de $10,000 dólares a la semana gracias a los turnos que cubrían las 24 horas en la calle 43 y la 8va Avenida, según el Departamento de Policía de Nueva York y autoridades federales.

“Este grupo le dio un nuevo significado al lema de NYC como la ‘ciudad que nunca duerme’, al supuestamente operar una red de distribución de drogas las 24 horas”, dijo irónicamente en un comunicado Peter Fitzhugh, el agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Un alto funcionario policial señaló al New York Post que las ventas ocurrían en un área con una población vulnerable que vive en las sombras del brillo de Broadway, zona hotelera, teatral y turística paralizada por la pandemia desde marzo de 2020, pero que sigue siendo de las de más tráfico vial y peatonal en la ciudad, junto a la estación de buses Port Authority.

“Es importante notar que hay personas particularmente en la calle 43 y organizaciones sin fines de lucro que están ofreciendo a las personas [la] oportunidad [de] recuperarse de la adicción, esforzándose por la sobriedad”, dijo la fuente no identificada.

La investigación, que utilizó un policía encubierto y videos de vigilancia, reveló que se vendieron cientos de gramos de crack. Las órdenes de registro en las casas de tres de los sospechosos descubrieron alrededor de 500 gramos de esa presunta droga, grandes sumas de dinero en efectivo, ollas y sartenes con residuos, balanzas y un contador de billetes, dijeron fuentes policiales.

Además de Pérez, los cinco ya detenidos son Aaron Starks, Sekou Simpson, Fred Johnson, Davon Mial y Donnell Bruns. Mientras NYPD aún busca a Frayvon Young y Robert Mason.

Our officers work night and day to keep every NYer safe. Our @NYPDDetectives along with @HSINewYork worked on this case, which led to multiple arrests, halting this drug operation in Midtown.

The slogan 'city that never sleeps' was meant for all that NYC has to offer, not a 24-hour drug distribution ring in Midtown.

Continued efforts by @NYPDDetectives & @ATFNewYork led to several arrests & the seizure of drugs.

Read more: https://t.co/papZIV0RuO

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 11, 2021