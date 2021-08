Ana Patricia Gámez y Karina Banda conversaron sin filtro: ¿hay o no celo profesional?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

¿Hay o no celo profesional? La respuesta a esta pregunta es no. Ana Patricia Gámez dejó Enamorándonos USA y Karina Banda quedó en su lugar. Pero su salida del programa que conducía al lado de Rafael Araneda no tuvo drama, al contrario, Ana Patricia decidió salirse de esta producción para poder dedicarle más tiempo a su familia y así también poder trabajar en sus propios proyectos, uno de estos es su podcast: “Ana Patricia Sin Filtro”.

Es para este Sin Filtro que Ana Patricia conversó con Karina, y ahí se pudo percibir la buena relación que hay entre ellas. A tanto llega la confianza que se tienen, que fue a Gámez a quien la esposa de Carlos Ponce le realizó una sorprendente confesión. Y es que a días de haber salido de El Gordo y la Flaca, la conductora admitió haber sido víctima de acoso, en México.

Así las palabras de Karina Banda:

“Tuve una experiencia con el dueño de una televisora”, dijo resuelta. Pero también admitió que ella no es muy dada a dar detalles de su vida privada y mucho menos de este particular tema: “No doy muchos detalles por seguridad, por mi familia y demás que viven allá”.

Y es que este tema de acoso, del cual fue víctima, ella lo describe como “un espodio muy triste”. “A mí me hizo sentir que yo no quería volver a saber de televisión en México, decía, ‘Si vuelvo a trabajar en televisión -será- en Estados Unidos, porque ahí sí… te protegen”.

Karina admite que este tema lo habla sin ahondar en detalles, “muy por encima”, como dirían algunos. Sin embargo, contó que ella estaba viviendo una situación de acoso por parte de uno de sus jefes, en dicha televisora mexicana, cuando se le presentó la oportunidad de hablar con el dueño de este medio. Su emoción por creer que tendría la oportunidad de exponer su caso fue grande. Lamentablemente se llevó un verdadero chasco, cuando estando ahí, en su oficina éste le dijo, con palabras textuales de la nueva conductora de “Enamorándonos USA”:

“Y usted, ¿cómo se porta?”, en un principio la pregunta no suena mal, ni mucho menos ofensiva, por eso la respuesta de Karina Banda fue: “Bien”. Todo cambió cuando el empresario le dijo: “Uy, yo que la iba a invitar a portarse mal”. Ante su acercamiento la conductora no tuvo reparos en decirle: “Ay señor, discúlpeme, pero mis papás me inculcaron valores y principios”.

Aquí la conversación de Karina Banda con Ana Patricia Gámez:

“De lo que se perdió Toni”, esto le dicen a Adamari López al verla con vestido de hombro al desnudo