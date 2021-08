Violencia sin tregua: joven latino de 20 años murió baleado en pasillo residencial en El Bronx, Nueva York

Omar Sepúlveda, un joven de 20 años, fue encontrado muerto a tiros en el pasillo de un edificio de apartamentos, anoche en El Bronx.

Según la policía de Nueva York, la víctima fue descubierta con tres heridas de bala alrededor de las 7:10 p.m. dentro de un edificio en la esquina de Creston Avenue y Minerva Place. Fue llevado a un hospital local donde lo declararon muerto, informó Pix11.

Las autoridades dijeron que Sepúlveda había estado involucrado en una disputa en un apartamento antes de que le dispararan. Pero no se precisó si era residente de allí o estaba de visita.

Este verano El Bronx se ha visto sacudido por una ola de violencia armada relacionada con pandillas, que ha cobrado la vida de varios jóvenes, incluso menores de edad, en medio de una “guerra territorial”.

Sepúlveda no ha sido vinculado con ninguna pandilla, ni se han realizado arrestos sobre el caso. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

