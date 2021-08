Crédito Tributario por Hijos, hoy IRS hace el segundo pago: qué hacer si no lo recibes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Millones de familias estarán recibiendo el dinero del Crédito tributario por hijos el día de hoy. El crédito es de $3,600 dólares al año para familias elegibles con niños menores de 6 años y de $3,000 dólares para niños de 6 a 17 años.

La mitad de este dinero se distribuirá como un anticipo de los impuestos de 2021 en seis pagos mensuales. Esto significa que las familias elegibles recibirán $300 dólares mensuales por cada niño de 6 años o menos y $250 por cada niño mayor de 6 años.

Las fechas en las que se dará estos pagos mensuales son las siguientes: 15 de julio, 13 de agosto, 15 de septiembre, 15 de octubre, 15 de noviembre y 15 de diciembre.

Si aún no has recibido tus pagos del mes de julio y agosto, puede haber varias razones. La primera es que es posible que el IRS no haya actualizado tu información bancaria ni tu dirección. Para revisar esto, visita el portal de actualización del Crédito tributario por hijos para corroborar que tu información está actualizada. Ya que estas ahí, puedes consultar el estado de pago.

Por otro lado, debes tomar en cuenta que la elegibilidad de los beneficiarios está determinada por las declaraciones de impuestos de 2020 y 2019 que estos hicieron. Por lo tanto, si aún no has presentado impuestos en 2020 o tus documentos no se han procesado no te harán el pago.

Para presentar tus impuestos con el IRS, debes ingresar en el portal del IRS.

Por otro lado, si la información de tu cuenta y dirección es correcta y aún no has recibido tu pago, es posible que debas presentar un seguimiento de pago con el IRS. Para hacer esto, deberás completar un Formulario 3911 y enviarlo por correo o fax al IRS.

Recuerda que no deberás pagar impuestos por los pagos del Crédito tributario por hijos, ya que estos no se consideran ingresos. Sin embargo, si terminas obteniendo más dinero del Crédito tributario por hijos del que te deben de dar, es posible que tengas que devolverle al IRS parte de ese dinero.

