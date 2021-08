La protagonista de “La Usurpadora”, Sandra Echeverría, retoma su carrera musical

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sandra Echeverría asegura que ha tratado de convencer a su esposo, Leonardo de Lozanne, para que cante con ella alguna canción ranchera, pero el cantante del grupo Fobia no da el “sí”.

“Mi esposo no quiere cantar conmigo mariachi, se niega, dice que es muy complicado y sí creo que realmente el ranchero es un género con el que tienes que crecer porque tiene como un estilo muy particular, tiene un tipo de impostación, de matices, sentimientos y de todo; entonces es complicado para la gente que no lo ha hecho.

“Así es que, más bien, yo tendría que pasarme al rock; a ver si un día se deja mi esposo”. La protagonista de “La Usurpadora” presenta su sencillo “¿Por Qué te Vas?” en colaboración con Nabález y cuenta de donde surgió su gusto por el regional mexicano.

“Y como siempre digo ‘si no es por talentosa, será por necia’, así es que ahí estaré neceando para que la gente nos escuche.

“Yo canto ranchero desde que tengo 9 años, no mucha gente lo sabe, pero yo amo el mariachi. En realidad, es que me enamoré de la música mexicana desde muy chiquita porque mi abuelita escuchaba mariachi, mi familia escuchaba mucho mariachi y yo recuerdo que cada fin de semana, los domingos, me ponían mucho de los ‘oldies but goodies’; ya saben: Lola Beltrán, Lucha Villa, Juan Gabriel, Ana Gabriel, Rocío Dúrcal”.

Sandra está concentrada en su carrera en la escena musical y disfrutando el ser mamá de tiempo completo de Andrés, su pequeño de 5 años, así que no tiene ningún proyecto en la actuación en los próximos meses.

“He podido enfocarme en la música y en mi familia, también he sido mamá al cien por ciento. He estado ahí haciendo escuela online, mi hijo (Andrés) ha aprendido a leer y escribir junto conmigo, lo cual me enorgullece muchísimo”.

“Y mi decisión ahora es darle mi tiempo a la música. No estoy diciendo que voy a dejar la actuación para siempre, para nada, en un futuro seguramente seguiré haciendo proyectos que me apasionen, pero por el momento estoy cien por ciento dedicada a la música y a mi familia, obviamente, porque son mi prioridad”.

