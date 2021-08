Expresidente del Banco de Afganistán publicó agónico relato de su huida del país

La llegada de el Talibán al poder en Afganistán ha causado una estampida que despavoridamente busca evitar el yugo del grupo terrorista. Así como ciudadanos comunes han logrado o están por lograr asentarse en otro país, Ajmal Ahmady, quien fuese presidente del Banco Central de Afganistán, también debió fugarse temiendo por su vida.

A través de un hilo en Twitter, el diplomático relató cómo fue el proceso de escape y además hizo duras críticas contra el presidente de esa nación, Ashraf Ghani, quien abandonó el país el pasado domingo, para dar pie a la posterior toma del palacio presidencial por los talibanes.

Ahmady afirmó que previo a la insurgencia en Kabul recibió una llamada de su familia la madrugada del domingo y le informaron que el gobierno había abandonado la capital. En ese momento supo que ese también sería su destino. “Me quedé estupefacto”, indicó.

Sin embargo, las cosas se complicaron. Al enterarse de la noticia, accedió a comprar boletos de avión para este lunes, pero estuvo cerca de quedarse varado por la cancelación de su vuelo. Posteriormente corrió hacia otra puerta de embarque para intentar ingresar a la aeronave, pero el vuelo no pudo arrancar por falta de piloto y de combustible.

En ese momento, Ahmady fue reconocido por otro diplomático del gobierno de Ashraf Ghani y le facilitó un asiento en un avión militar en medio de una multitud desesperada y sonidos de disparos en el aeropuerto. Posteriormente pudo despegar y salir del país.

8/On Saturday night, my family called to say that most government had already left. I was dumbfounded.

A security assessment accurately forecast Taliban arrival to Kabul within 36 hours and its fall within 56 hours

I got worried & purchased tickets for Monday as a precaution

— Ajmal Ahmady (@aahmady) August 16, 2021