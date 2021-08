FOTO: Cientos de afganos en el interior de un avión C-17 en el aeropuerto de Kabul

En medio del caos acontecido en la ciudad de Kabul, capital de Afganistán, el ejercito estadounidense suspendió los vuelos del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, debido a la desesperación de los afganos por salir del territorio, al punto de intentar subirse a un avión de transporte C-17 que se encontraba por despegar.

Durante la estampida de ciudadanos afganos que buscaban huir del país por la invasión de la organización Talibán, hombres desconocidos accionaron sus armas contra las tropas norteamericanas en el aeropuerto, dejando un saldo de dos fallecidos, reseñó Defense One.

Horas después de los acontecimientos se dio autorización para que las operaciones de transporte aéreo del lado militar pudieran ser reanudadas. No obstante, los aviones civiles aún se encontraban inoperativos.

Incluso se pudo retratar la cantidad de personas que abordaron el C-17, donde se aseguró que 640 afganos ingresaron de manera forzosa al aeroplano.

"The Crew Made the Decision to Go:" Inside Reach 871, A US C-17 Packed With 640 Afghans Trying to Escape the Taliban | @TaraCopp and @MarcusReports https://t.co/lf3LajxzzX pic.twitter.com/6wg82LtfRc

— Defense One (@DefenseOne) August 16, 2021