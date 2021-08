Talibanes no desisten de sus prácticas macabras en Afganistán: pasean por la calle y con soga al cuello a presuntos ladrones

Imágenes desde Afganistán que trascendieron a medios internacionales muestran a dos hombres con sus caras negras por el alquitrán mientras son paseados por talibanes por una calle con sogas atadas al cuello.

Bilal Sarwary, un reconocido periodista del país asiático, recibió las imágenes la semana pasada y las compartió por Twitter.

Taliban paraded two people they accused of theft: their faces were colored black. This was after the Friday prayers inside Herat city. pic.twitter.com/69DMVDylFp

— BILAL SARWARY (@bsarwary) August 13, 2021