VIDEO: Cientos de personas se aferran a los aviones en Afganistán para escapar del régimen Talibán

Varios videos compartidos en redes sociales y retomado por televisoras y medios estadounidenses muestran el caos y la desesperación que viven miles de personas en el aeropuerto de Kabul, en su afán de aborar algún avión que los saque de Afganistán, tras la toma de control por parte del Talibán.

Una de las escenas más dramáticas es el momento en que decenas decenas de personas intentaron abordar un avión estadounidense, incluso aferrándose a las puertas y alguna otra parte de la nave.

Un video adicional mostró cómo algunas personas que lograron montarse en las llantas de uno de los aviones cayeron cuando la aeronave se elevaba. Al menos siete personas han muerto hasta el momento.

Scenes of panic and chaos played out at the airport in Kabul as crowds of people desperate to escape Afghanistan rushed onto the tarmac.

Some clung to the sides of planes, even as one taxied down the runway, in a bid to flee the Taliban.https://t.co/pAgoGW7tos pic.twitter.com/4YGQd2iEzk

— The New York Times (@nytimes) August 16, 2021