Atrapan a niño de 14 años por balacera que dejó una adolescente herida frente a tienda Macy’s en Connecticut

Un niño de 14 años fue detenido como sospechoso de haber causado la balacera que dejó herida en el pecho a una adolescente, cerca de la entrada de tienda Macy’s en el centro comercial Danbury Fair Mall de Connecticut.

Los oficiales fueron llamados a la zona comercial alrededor de las 7 p.m. el miércoles 11 de agosto, por un informe de disparos. La víctima no identificada, que según los reportes tenía 15 ó 16 años, recibió un balazo en el pecho y estaba consciente cuando llegaron los equipos de emergencia. La llevaron al hospital en condición estable.

El tiroteo ocurrió durante un altercado entre dos grupos, según la policía. Alguien disparó un tiro y golpeó a la joven. Las autoridades dijeron que el atacante no identificado es un pre adolescente de 14 años que vive en Danbury. Se recuperó el arma sospechosa utilizada en el incidente, agregaron.

Un juez de la Corte Superior otorgó una orden de arresto contra el joven de 14 años, quien el lunes se entregó a los investigadores acompañado por sus padres y su abogado, detalló NBC News.

Fue procesado por cargos que incluyen asalto, peligro imprudente, disparo ilegal de un arma de fuego, portar una pistola sin permiso, riesgo de lesiones a un menor y quebrantamiento de la paz, dijeron las autoridades. Luego, fue transportado al centro de detención de menores de Bridgeport.

La policía no cree que la adolescente fuese a quién el pistolero apuntaba. Están investigando los informes de un hombre con un martillo visto huyendo de la escena. “Creemos que él pudo haber sido el objetivo, pero ella se interpuso”, dijo esa noche el jefe de policía de Danbury, Patrick Ridenhour.

El centro comercial fue cerrado durante el incidente y la policía confirmó que los sospechosos no identificados habían abandonado el área. No se informó de otras lesiones.

BREAKING: Police have arrested a 14-year-old male who is accused of shooting a 15-year-old female at Danbury Fair Mall last week. https://t.co/rLL7KchUH2

— NECN (@NECN) August 17, 2021