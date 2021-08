‘Fast and Furious’: confirman fecha exacta de estreno de la décima película

Parece que ‘Fast and Furious’ realmente quiere convertirse en la saga más larga en la historia del cine y todavía faltan dos películas que ya se están desarrollando.

La novena entrega sigue en cartelera, pero Universal Pictures ya estableció una fecha de estreno para la décima parte de la famosa franquicia, la cual será dirigida por el cineasta Justin Lin.

El estudio de producción confirmó que el buen día para su lanzamiento será el 7 de abril de 2023.

La décima película de ‘Fast and Furious’ será la penúltima de esta enorme saga de acción, carreras de autos y máxima adrenalina, ya que está previsto que Vin Diesel y compañía se despidan con la undécima cinta.

