Lil Wayne intentó quitarse la vida a los 12 años tras ser descubierto faltando al colegio

Dwayne Michael Carter Jr., mejor conocido como Lil Wayne, ha sufrido problemas de salud mental desde la infancia y ahora quiso compartir un traumático episodio de su adolescencia, cuando intentó quitarse la vida.

El rapero de alguna manera se enteró que su madre había descubierto que estaba faltando al colegio y por temor a que lo regañara, reveló que estuvo dispuesto a morir.

Le resultó una manera fácil de escapar del castigo que planeaba su progenitora, pues esta quería quitarle su portafolio de canciones en el que él había estado trabajando muy duro.

“Empecé a pensar que tenía que enfadarme mucho para atreverme a hacer algo así, y me di cuenta de que no tenía que hacerlo. Eso fue lo que más me asustó. Supe que tenía un problema en cuanto apreté el gatillo“, contó para el programa de YouTube ‘Uncomfortable Conversations’.

Aunque el miedo lo invadió, el joven, en aquel entonces de 12 años, terminó por dispararse en el pecho, a la altura del corazón, con un arma de fuego que sabía que su madre guardaba en el dormitorio, pero antes llamó a la policía para advertir de sus intenciones.

“Me desperté con los golpes de la policía en la puerta, eso fue lo que me despertó. Se tarda mucho en morir. Teníamos suelo de madera y la sangre me salía a borbotones del pecho, lo cual me ayudó a arrastrarme usando mi camiseta, que estaba empapada. Empecé a darle patadas a la puerta para que me oyeran”, relató.

Wayne también dijo que varios agentes pasaron por encima suyo sin prestarle atención para entrar en la casa en busca de drogas o pistolas, pero afortunadamente un policía, a quien ahora llama “tío Bob”, fue la persona que le salvó la vida.

“Me levantó en brazos y no paraba de decirme: ‘No te vas a morir mientras esté aquí’. Y así fue como me llevó al hospital. Me encontré con él años más tarde y me dijo: ‘Estoy contento de ver que salvé una vida que importaba'”, recordó.

Tiempo después el artista encontró a su ‘héroe’, le ofreció mantenerlo de por vida, pero el oficial se negó.

La estrella del rap insiste en que su madre cambió por completo tras aquel incidente porque se dio cuenta de que su hijo se había sentido atrapado en un callejón sin salida.