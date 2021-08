VIDEO: serpiente pitón gigante sorprende a una mujer en una góndola de supermercado en Australia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Helaina Alati es el nombre de una mujer que se vio sorprendida cuando recorría el pasillo de especias en un supermercado en Sydney, cuando de repente se encontró cara a cara con un enorme ejemplar de serpiente que emergió de entre los frascos, publicó NBC News.

Se trataba de una pitón diamante no venenosa de 10 pies que sorprendió a todo el establecimiento. “Estaba en el pasillo de las especias buscando algo para poner en mi pollo esa noche, así que inicialmente no lo vi porque estaba acurrucado detrás de los pequeños frascos de especias”, comentó Alati. “Me volví hacia la derecha y asomó la cabeza”.

Alati es una cazadora de serpientes entrenada, lo que le permitió saber cómo proceder cuando miró la cabeza de la serpiente que estaba a 20 centímetros de la suya.

“Afortunadamente, tengo experiencia en serpientes, así que estaba bastante tranquila al respecto. Definitivamente me sorprendió un poco porque no me lo esperaba”, dijo la valiente mujer.

Woolworths confirmó en un comunicado que una serpiente apareció el lunes en su tienda en el suburbio de Glenorie en las afueras del noroeste de Sydney: “Una vez que fue avistado, los miembros de nuestro equipo reaccionaron rápida y tranquilamente para acordonar el área por la seguridad de los clientes”.

Alati reaccionó tranquilamente porque recibió entrenamiento para atrapar serpientes venosas, cuando era voluntaria en una organización de rescate de vida silvestre de Sydney, hace varios años.

“Supe de inmediato que no era venenoso, no era agresivo, no iba a ser un problema para nadie”, explicó Alati. Acto seguido se dio tiempo para grabar en su teléfono la aparición del reptil y luego se dirigió a su casa, que estaba próxima al lugar de los hechos, para traer una bolsa especial y transportar al animal a un lugar seguro.

Cuando regresó a los estantes la serpiente ya no estaba allí pero finalmente lograron capturarla y fue llevada a un bosque cercano donde fue liberada. No está claro cómo o cuándo entró la serpiente al supermercado, pero afortunadamente todo terminó sin más contratiempos.

También te puede interesar:

Anuncio de Emirates Airlines se vuelve viral porque la gente que lo ve no sabe si es real o un montaje

Quién es el el hombre con más suerte del mundo: ha ganado 6 veces la lotería

Saúl “Canelo” Álvarez compró la camioneta más lujosa que encontró en el mercado