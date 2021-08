Dua Lipa obtiene récord Guinness por ser la más escuchada en Spotify

Dua Lipa sigue cosechando éxitos en su carrera como cantante, pues ahora se ha dado a conocer que obtuvo un nuevo Récord Guinness por ser la artista femenina más escuchada en Spotify.

Con 65,632,036 oyentes mensuales en la plataforma, la famosa cantante, de 25 años, obtuvo el destacado reconocimiento mundial, de acuerdo a la página oficial de los Récord Guinness.

Al anunciar este logro en sus historias de Instagram, Lipa escribió: “esto es muy bueno”, junto a una imagen que la certifica como la cantante con mayor número de oyentes mensuales en la popular aplicación de música en streaming.

Asimismo, se reveló que solo tres artistas tuvieron más oyentes mensuales que ella: Justin Bieber con 75,938,638, The Weeknd con 70,472,641 y Ed Sheeran con 69,522,226.

🏆 Dua Lipa officially holds the Guinness World Record for “Most Monthly Listeners on Spotify for a Female!”

As of August 7, 2021, Lipa had over 65.6 MILLION monthly listeners on Spotify, surpassed only by Justin Bieber, The Weeknd, and Ed Sheeran overall. pic.twitter.com/BoRx29oiAA

— Dua Lipa USA (@DuaNewsUSA) August 13, 2021