Excapitana de la selección de Afganistán pidió a compañeras eliminar sus redes sociales y quemar sus uniformes

La desesperación de Khalida Popal, quien fuera capitana de la selección de fútbol femenina de Afganistán, es tanta que le recomendó a las actuales jugadoras que borraran toda identidad pública que tengan y quemen sus uniformes deportivos para evitar más hechos lamentables tras el regreso de los talibanes al poder.

Popal es cofundadora de la liga de fútbol femenino de Afganistán y es activista. Desde niña practicó futbol y en 2003 llegó a ser profesional, siguió en crecimiento pleno y en 2007 se convirtió en la capitana de la selección mayor de su país. Sin embargo, la popularidad de ese equipo le hizo tomar una decisión drástica para salvar su vida.

Recibió amenazas de muerte por los talibanes y se tuvo que marchar a India en 2011 y luego pedir asilo en Dinamarca. Desde ese momento reside en Copenhague. Desde allá alentaba a sus compañeras a mantenerse firmes y audaces, pero ahora cambió su parecer.

“Hoy las llamo y les digo que anoten sus nombres, eliminen sus identidades, retiren sus fotos por su seguridad. Incluso les estoy diciendo que se quemen o se deshagan de su uniforme de la selección nacional”, declaró a Reuters la jugadora de fútbol.

