Juan José Origel estalla contra una seguidora que le dijo que ya estaba viejo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Juan José Origel se molestó con una seguidora que le dijo que ya estaba viejo.

El periodista de espectáculos explotó en redes sociales luego que, en una transmisión en vivo, le dijeron que se veía viejo y que se parecía a la actriz Irma Serrano “La Tigresa”.

“Rosario Sánchez, yo te quiero decir una cosa, porque me pone que ya basta de tantas operaciones, que parezco la Serrano.

“En primer lugar, no seas igualada con la señora Serrano, a la señora Irma Serrano no tienes por qué meterla, llevo una cirugía y lo conté y si me hago otra y mañana otra, ¿qué chingados te importa? Con eso te digo todo, no te metas porque yo también me meto”, dijo entre manoteos.

El presentador de 73 años prosiguió hablándole a esta persona, pidiéndole a sus demás followers que ese no era un canal para criticar.

“‘Que tengo tantas operaciones, que de todos modos lo viejo no se me iba a quitar’, majadera, si me opero o no me opero, a ti qué te importa, ¿eh? Rosario Sánchez, muy metiche y te voy a bloquear.

“Ya les dije, este canal no es ni para ofender, ni para gritar, ni para maltratar, ni yo a nadie ni nadie a mí, nada más. Y si estoy ‘cirugeado’, y si mañana me hago otra cirugía es muy mi cuerpo“, indicó.

Mira el video en el minuto 6:05

Te puede interesar:

Lana Rhoades presume cuerpazo con 20 semanas de embrazo en ajustado biker shorts y top

Kim Kardashian renegó de las fiestas y el alcohol tras visitar a su hermana Kourtney en la universidad

Rechazan amparo que promovió Laura Bozzo contra la orden de aprehensión e internamiento voluntario a prisión